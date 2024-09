Immobiliare a Firenze | Crollo delle compravendite nonostante la ripresa nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – Nel secondo trimestre del 2024, il mercatoresidenziale a livelloha mostrato segnali di, masi distingue negativamente con un calo significativola riduzione dei tassi sui mutui abbia contribuito a un incremento medio dell’1,2% nelle vendite di abitazioni in Italia,ha registrato una flessione dell’8,15%, collocandosi tra le città con la peggiore performance, insieme a Milano (-7,3%). Secondo l’ultimo rapporto dell'Osservatorio del Mercato(Omi), pubblicato dall’AgenziaEntrate, tra aprile e giugno 2024 sono state vendute circa 186mila abitazioni in Italia, oltre 2mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.