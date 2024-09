Il Napoli di Conte Lukalu e non solo | parla Massimo Agostini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le parole dell’ex attaccante, neldal 1994 al ’96. “Lukaku? Se è rimasto ad allenarsi aè anche perchélo vuole subito a piena disposizione, quindi credo che contro il Cagliari potrà giocare dall’inizio. Se fossi in, anche al 60-70% vorrei utilizzare come titolare uno come Lukaku”. Dopo aver giocato in nazionale, quando si ritorna nei club “Che impatto può avere giocare bene in Nazionale e poi tornare ai club? Ogni partita è benzina nella gambe, i calciatori hanno comunque svolto minutaggi importanti per poter essere in grado di fare 90 minuti di un certo livello e in questo momento va benissimo giocare di più, magari a febbraio-marzo diventerà più problematico”.