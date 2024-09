Ex sindaco ironman Diciannove ore in gara nella competizione più dura del mondo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Non pensavo proprio di riuscire ad arrivare fino in fondo. Anche perché non sono un atleta che può pensare tutto il giorno solo agli allenamenti. Aver vinto questa sfida mi dà una grande soddisfazione. Ho vissuto emozioni uniche, intrise di fatica". "È una gioia tutta mia, che condivido con chi mi ha supportato nelle quasi 19 ore di, i miei figli Maria e Alessandro, e Stefano, compagno di mia figlia". Andrea Colombo è uno dei 150 (su 300 iscritti giunti da tutto il) ad aver portato a termine nei giorni scorsi l’Icon Extreme Triathlon, ovvero ladi triathlon piùal