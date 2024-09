Disinfestazione per Dengue a Fano | dov’è e cosa fare prima durante e dopo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024)(Pesaro e Urbino), giovedì 12 settembre 2024 – E’ allarme: è prevista unastraordinaria in tutta la città a partire dalle 23 di oggi fino alle 5.30 di domani. E poi ancora così per i due giorni successivi. In caso di pioggia il calendario slitta di un giorno. In seguito al caso diverificatosi nella zona di Centinarola, oggi si sono registrati infatti altri 7 probabili casi in altre zone della città come Vallato e Viale Buozzi. Questo contesto ha spinto il sindaco diad emanare una nuova ordinanza, in aggiunta a quella già emessa ieri per Centinarola (che a causa della pioggia di queste ore dovrà essere nuovamente trattata), che dispone tre disinfestazioni nelle notti di giovedì, venerdì e sabato, dalle 230 alle 5,30.