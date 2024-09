Andrea Pisanu | Lukaku al Napoli il colpo più importante dell’estate

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024): “alilpiù. Gaetano contro la squadra della sua città vorrà mettersi in mostra” In esclusiva dai microfoni della testata News.Superscommesse.it è intervenuto. L’ex giocatore ha affrontato diversi argomenti, spaziando dalla Juventus di Thiago Motta al Milan di Paulo Fonseca, fino al calciomercato. In questo estratto,indica ildi mercato che ritiene il più rilevante della sessione estiva e dice la sua su Cagliari-di domenica prossima. Secondoqual è stata l’operazione di questo calciomercato estivo più rilevante? “Tra tutte, direi quella che ha portato Romelual. È stata la più prestigiosa per diversi motivi, soprattutto perché il rapporto tra la società e Victor Osimhen aveva lasciato un grande vuoto da colmare in attacco.