Accoltellato a scuola per ragazza 14enne ferito lievemente

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - Un ragazzino di 14 anni è statoda un coetaneo a. La vittima è in ospedale, mentre la posizione dell'aggressore è al vaglio del pm dei Minori. Il fatto è accaduto nell'istituto alberghiero Brescia a Pompei, nel Napoletano. I due adolescenti hanno litigato probabilmente per una ragazzina e, al culmine del diverbio, uno dei due ha tirato fuori il coltello e colpito l'altro con un fendente alla schiena. Ilè in ospedale codice giallo. L're è stato subito fermato e si trova in questo momento negli uffici del commissariato.