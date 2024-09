Zola | Inter favorita? I campioni lo sono sempre! Ma rivali agguerrite

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A parlare del campionato di Serie A e delle squadre favorite, Gianfranco. Magic Box ritiene l’la squadra da battere. FAVORITI – Gianfrancopellato sulla squadra da battere in questo campionato, non ha dubbi e risponde in questo modo: «? La squadra campione d’Italia lo è. Il Napoli era stato stravolto dalle partenze di Spalletti, del DS Giuntoli e da un perno della difesa come Kim. L’invece ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni, tra campionato e Champions League».e la lotta al campionato: lenon mancano! CONCORRENZA – Nonostante, la Beneamata sia la, percomunque cidiverse: «La differenza rispetto allo scorso torneo è che quest’anno c’è più concorrenza. Date tempo a Gasperini e l’Atalanta verrà fuori.