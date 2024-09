Visione economica asfittica Parla il capogruppo in commissione Finanze della Camera Fenu M5S | È il governo dell’austerity

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel percorso a ostacolilegge di Bilancio – tra le nuove regole del Patto di stabilità e una coperta cortissima in termini di risorse – pende anche la spada di Damocle del caloproduzione industriale. EmilianoM5S in, che ne pensa? “Con un calo consecutivo di 18 mesi, diciamo che la spada più che pendere ha già trafitto la nostra economia. Non poteva essere altrimenti visto il calo del reddito reale delle famiglie e dei consumi, visto l’impoverimento generale dovuto anche a una politicadi austerità che questoporta avanti da quando si è insediato, ben prima dell’accettazione supina del nuovo Patto di stabilità. Sulla legge di Bilancio il problema non è tanto la coperta corta ma il fatto che questola voglia accorciare ancora di più.