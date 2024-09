Vela Mondiale Top Cat K2 Trionfo Montalti-Casadei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Romagna porta a casa un altro titolonella. Nelle acque del Lago di Garda, Agostinodi Cesena e Gianlucasi sono laureati campioni del mondo di catamarano nella classe Topcat K2X. È la conquista di un titolo iridato storico, visto cheha 66 anni ed è il quinto titoloche vince, e, vicepresidente del CircoloCesenatico, ha 64 anni., è stata una vittoria dal sapore di rivincita? "Si, io avevo vinto i mondiali nel 2001 a Dubai, nel 2003 in Turchia, nel 2005 sul Lago di Garda e nel 2007 in Grecia, dove però ci hanno rubato il titolo perchè nonostante vincemmo la competizione, io ed il mio compagno ci dimenticammo di fare la firma del ritorno e ci fu inflitta una penalità assurda, tant’è che oggi non esiste più". Dopo quella delusione decise di smettere con l’attività agonistica.