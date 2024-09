Traffico a Qualiano un automobilista | me vulesse ffa Natale a casa!

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Grandissima idea, un colpo di genio quello del nuovo piano di viabilità comunale per promuovere lo stare insieme in città. Miezo alla via. La gente nu capisce niente e come al solito siamo tutti allenatori, siamo tutti statisti e mo siamo pure tutti ingegneri esperti di viabilità. Il nuovo piano difatto veramente ad altissimo livello da parte delle intelligenze naturali presenti al Comune è qualcosa che resterà nella storia di questo territorio. Il “” come lo si vuole far passare dai soliti che si lamentano, chiaramente grillini e oppositori che vanno contro il progresso tecnologico, in realtà è un momento di sodalizio di tutta la società. Ma volete mettere quanto è bello stare tutti insieme vicini in strada? Il Sindaco De Leonardis e la sua ciurma di espertoni ha riportato il clima di una volta.