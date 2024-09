Tra sorrisi e no comment il debutto del ministro Giuli alla Camera

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI -, strette di mano e poche parole consegnate ai cronisti che lo hanno 'pedinato' per tutto il pomeriggio, tra Montecitorio e Palazzo Chigi, fino all'ingresso del ministero della Cultura. La 'prima' di Alessandroin Parlamento comeè ambientata in quel fazzoletto di metri in cui sono raccolti i Palazzi della politica. Arriva in anticipo, dove deve rispondere per il 'question time' al capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, che lo interroga sulle nomine della Commissione ministeriale per la concessione dei contributi cinematografici, firmate dal suo predecessore al Collegio Romano, Gennaro Sanano, appena prima delle dimissioni.  L'ex presidente del Maxxi si presenta in Transatlantico insieme al sottosegretarioCultura Gianmarco Mazzi e al presidente della commissione Cultura di Montecitorio, Federico Mollicone.