The Innocents | la spiegazione del finale del film horror

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024) The: ladeldelIl regista e sceneggiatore norvegese Eskil Vogt torna alla regia con il thriller soprannaturale The. Ilè stato presentato per la prima volta al Festival di Cannes 2021 e da allora ha ricevuto recensioni estremamente positive da parte della critica. Gran parte di questo risultato è dovuto alle straordinarie interpretazioni dei suoi quattro protagonisti bambini. Tuttavia, data la complessità dei segreti infantili in gioco e il tono metaforico, ildi Thepuò creare confusione per alcuni. Si tratta di un altro brillante esempio dio thriller del Nord Europa, che si unisce a titoli come Speak No Evil, Hatching – La forma del male, Lamb e Thelma.