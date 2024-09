Soldi ecco perché Beppe Grillo non porterà in tribunale Giuseppe Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Trafinirà a carte bollate. Non è possibile alcuna composizione del dissidiola questione ormai è più personale che politica. Il presidente del Movimento vuole riscriverne le regole all'assemblea convocata per il prossimo mese e pomposamente battezzata «costituente». Il trucco è farle votare dalla base per dire che è un cambiamento dal basso, nell'antica tradizione grillina. In realtà i meccanismi non sono così cristallini, a cominciare dal criterio con cui verranno sorteggiati i trecento iscritti chiamati a elaborare le proposte con il supporto di indefiniti esperti tematici, per finire con la votazione finale sulle decisioni. Ogni tesserato potrà dire la sua, ma siccome i cambiamenti hanno bisogno del via libera di almeno il 50% della comunità, attualmente di 170mila persone,intende sfoltirla.