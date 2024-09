Soccavo Pianura manca certificato anti incendio | in 5 scuole accesso limitato a 100 alunni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAlla municipalità 9ilincendi per cinque plessi scolastici, e il Comune di Napoli limita in ciascuno l’a soli 100. È caos a, dove l’anno scolastico è partito col fiatone. In municipalità e negli istituti, infatti, è scattata una corsa contro il tempo. Domani alcuni consiglieri hanno ottenuto la convocazione di un consiglio. In quella sede si cercheranno soluzioni ad horas. Secondo fonti qualificate, all’origine vi sarebbero i pareri negativi emessi dall’ufficio tecnico della municipalità 9, l’organo titolato a rilasciare i certificati. Già da tempo, in vista del ritorno in aula, sarebbe dovuto arrivare il nulla osta. La nota di Palazzo San Giacomo, inviata dal servizio comunale politiche per la casa, è arrivata ieri all’ufficio tecnico della municipalità.