Perché Maria Rosaria Boccia ha deciso di rinunciare all’intervista | Mi stai registrando? Il retroscena

(Di mercoledì 11 settembre 2024)hadihaall’ultimo momento digià fissata a È sempre Cartabianca? Sulla vicenda emergono diversi. “Non sono scappata, non c’erano le condizioni” ha fatto sapere l’aspirante consigliera dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano in un sms letto in diretta da Bianca Berlinguer. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica,Teresasarebbe arrivata due ore prima l’inizio della trasmissione in onda su Rete 4. Dopo il trucco, avrebbe avuto un confronto con la conduttrice Bianca Berlinguer. E qui sarebbero sorti i primi problemi., infatti, avrebbe posto paletti e dubbi sulle domande degli ospiti.