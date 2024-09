Novellara donna grave dopo urto con l' auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Reggio Emilia), 11 settembre 2024 - Unadi origine straniera è rimastamente ferita in un incidente accaduto verso le 20,30 in via D’Azeglio, sulla Provinciale 42 alle porte di. Si è verificato uno scontro tra la, che era in bici, e un’vettura in transito. Unleggero che però ha fatto perdere l’equilibrio alla ciclista, rovinata a terra. Pocosul posto sono arrivati i volontari della Croce rossa locale con l’medica della vicina sede. Le condizioni della, che inizialmente sembravano rassicuranti, sono andate via via peggiorando, tanto che è stato necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri die del nucleo radiomobile di Guastalla.