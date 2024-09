Minacciano di morte il barista che si rifiuta di dar loro da bere Super Daspo per due camerunensi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due avventori già in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol hanno chiesto alaltre bevande alcoliche e, al suo rifiuto, lo hanno minacciato di. È avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi in un bar in via Flaminia dove erano intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona per placare i clienti molesti che però avevano opposto resistenza attiva: i poliziotti erano stati costretti ad un usare la pistola a impulsi elettrici Taser per fermare i due - di 30 e 40 anni, originari del Camerun -, poi arrestati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.