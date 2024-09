Milan | Pulisic Loftus-Cheek o Reijnders? Un problema da ’10’ Il nodo trequarti e l’idea per il futuro|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-10 23:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: E POI ARRIVASfide, quelle contro Parma e Lazio, che hanno visto Rubenprotagonista in quella zona del campo, una scelta del tutto simile a quella presa dallo stesso Stefano Pioli nell’ultima annata. Chiaro che un giocatore della composizione fisica dell’ex Chelsea abbia bisogno di maggior tempo per entrare nella condizione ideale per dare il proprio apporto alla causa rossonera. Di tempo, però, non ce n’è ancora molto a disposizione, visto il pessimo avvio che ha visto ilregistrare solo due punti in classifica in tre giornate.