LIVE Berrettini-Fonseca Italia-Brasile Coppa Davis in DIRETTA | inizia l’avventura dei campioni in carica!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DIDILADEL DOPPIO DIDISQUADRE IN CAMPO! CHE EMOZIONE! LAÈ NOSTRA! 14:54 “Importante ricordarsi del 2023” proferisce ai microfoni di Supertennis poche ore prima della partita. “Sembrava tutto finito con quel 3-0 contro il Canada inaugurale. Invece poi l’abbiamo sollevata noi (la, ndr)”. 14:48 Matteo Arnaldi sarà protagonista del 2° singolare, contro Thiago Monteiro. Inutile dire come ci sia da mettere in campo il nostro miglior tennis, perché entrambi gli azzurri partono da stra-favoriti, ma nessuno dei due può permettersi una partita a bassi giri mentali.