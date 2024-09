L’ACF Arezzo U17 femminile trionfa al Memorial Paolo Rossi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La formazione Under 17 delha conquistato il primo trofeo stagionale vincendo la prima edizionedel. Il torneo, fortemente voluto dalla Presidente della Lega Serie A, Federica Cappelletti, si è svolto lo scorso fine settimana, regalando emozioni e soddisfazioni alle giovani amaranto. In semifinale, disputata sabato 7 settembre allo Stadio O. Giannini di Badia Agnano, le ragazze delhanno affrontato l’ASD Vicenza. La partita è stata un vero e proprio dominio amaranto, con una vittoria schiacciante per 11-0 che ha messo in luce il grande talento delle nostre giovani atlete. La finale, giocata domenica 8 settembre allo Stadio Brilli-Peri di Montevarchi, ha visto le amaranto opposte al Chievo Verona. Anche in questa occasione,ha dimostrato la sua superiorità, vincendo 3-0 e mantenendo la rete inviolata.