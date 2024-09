Jude Law è anti-monarchico | Non mi inchinerei mai davanti a un royal

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E pensare che, in Firebrand, il film storico del 2023 diretto da Karim Aïnouz e incentrato sulla figura della regina Caterina Parr, interpreta nientedimeno che Enrico VIII, marito della protagonista. Un ruolo che, evidentemente, aLaw non è bastato per restare affascinato dalle teste coronate. L’attore britannico, 52 anni il prossimo dicembre, in un’intervista al Sunday Times ha ammesso, infatti, di non avere un grande amore per le case reali e chi le abita.Law e quella poca stima per i«Sono incuriosito dalla loro storia.