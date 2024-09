Josh Brolin non sarà Lanterna Verde l' attore ha rifiutato il ruolo di Hal Jordan in Lanterns

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'interprete di Thanos ha detto no alla serie DC in preparazione che ora dovrà ripiegare su un altro interprete di peso.non. Il divo ha declinato l'offerta della DC di ricoprire ildi protagonista nella serie, incentrata sull'incarnazione di Hal, come rivela l'Hollywood Reporter.era la prima scelta dello studio per il personaggio interpretato da Ryan Reynolds nello sfortunato cinecomic del 2011. Dopo il suo rifiuto, il co-CEO James Gunn potrebbe rivolgersi a Ewan McGregor o Matthew McConaughey, altri potenziali candidati. L'attenzione è puntata super via dei nomi coinvolti nel progetto a partire da Chris Mundy, giù autore di Ozark, che fungerà da showrunner per la serie in otto episodi