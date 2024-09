Iss scoperto meccanismo chiave Alzheimer speranza per diagnosi e cure

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 set. (Adnkronos Salute) - La ricerca italiana compie un passo avanti nella lotta all', aprendo a nuove possibilità diprecoce e di cura. Scienziati dell'Istituto superiore di sanità, dell'Irccs San Raffaele di Roma e del Consiglio nazionale delle ricerche hanno svelato un nuovomolecolare alla base della perdita della memoria e delle capacità cognitive che caratterizzano le demenze. Al centro della scoperta c'è una proteina che all'interno dei neuroni ha il compito di riparare i danni al Dna. Lo studio, pubblicato su 'Embo Reports' - comunica l'Iss - aggiunge nuovi importanti tasselli di conoscenza in una patologia che riguarda in Italia circa 2 milioni di persone (1,1 milione con demenza e 900mila con un disturbo cognitivo lieve), e in futuro potrebbe fornire un nuovo biomarcatore di malattia. Per un test in grado di intercettarla prima.