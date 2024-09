Incidente sul lavoro in provincia di Latina | imprenditore schiacciato dal trattore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un nuovosulscuote ladi. Nella giornata in cui si sono celebrati i funerali di Marco Mauti, il 58enne di Cisterna dideceduto a seguito dell’esplosione di un boiler, un altro gravesi è verificato a Doganella, per fortuna senza esiti mortali. Dinamica dell’Il titolare di un’azienda agricola locale, un 31enne, è rimastodalche stava utilizzando per lavorare la terra. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe sceso dal mezzo per poi scivolare sotto le ruote al momento di risalire. Inavvertitamente, avrebbe azionato la marcia indietro, provocando il passaggio delsulle sue gambe.