Il capitano Kane festeggia la sua 100esima presenza con una doppietta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-10 22:39:41 Il web non parla d’altro: L’Inghilterra ha continuato il suo inizio vincente sotto la guida del allenatore ad interim Lee Carsley, battendo la Finlandia per 2-0 nella UEFA Nations League. Per gran parte del primo tempo, i padroni di casa sono stati frustrati da un avversario ben organizzato, che a volte si è addirittura reso pericoloso in contropiede. Dopo 25 minuti, a Harryfu annullato un gol per fuorigioco, ma si riprese con uno splendido tiro all’inizio del secondo tempo. Il giocatore del Bayern Monaco ha calciato potentemente la traversa, segnando il suo 67° gol per l’Inghilterra. Gli uomini di Carsley hanno continuato ad avanzare dopo la loro svolta eha segnato il suo secondo gol a 15 minuti dalla fine.