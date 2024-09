Geo Barents i giudici di Salerno sospendono il fermo amministrative Le toghe salvano l’Ong

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il tribunale civile diha sospeso ilamministrativo di Geo, dal 27 agosto in banchina per aver violato il decreto Piantedosi. A darne notizia via social, con la solita retorica ‘arcobaleno” , un tweet di Medici senza frontiere. “Torneremo presto a salvare vite nel Mediterraneo centrale”, scrive Juan Matias Gil, capomissione di MSF per le attività di ricerca e soccorso in mare. Geo, idiilLa Ong aveva presentato un ricorso al tribunale diper ottenere la sospensione delamministrativo. Il provvedimento dallo scorso 26 agosto avrebbe dovuto tenere bloccata per due mesi la nave Geoin porto (dalla quale è scappato un tunisino già espulso). Lì, infatti, l’imbarcazione aveva attraccato per lo sbarco di 191 migranti tratti in salvo in acque s.a.r. libiche.