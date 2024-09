Europei ciclismo 2024 | Kopecky domina la cronometro femminile Guazzini 5ª

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) LottelaElite aglifemminili diin Limburgo. Nei 31.2 km da Heusden-Zolder ad Hasselt la belga conquista un oro mai in discussione dall’inizio alla fine. Sempre avanti e al traguardo sfiora i 38 minuti concludendo in 39:00.79.ottiene il primo titolo in una prova contro il tempo e rifila quasi 44 secondi all’olandese Ellen Van Dijk (+43.60). Grande lotta per il bronzo in cui la spunta l’austriaca Christina Schweinberger (+01:02.97) sull’olandese Riejanne Markus (+01.04.99) e la nostra Vittoria(+01.08.94), che è calata nel finale dopo una prima parte tra secondo e terzo posto. L’azzurra migliora il suo personal best, a livello di piazzamento, nelleElite dopo il 20° posto a Drenthe nel 2023.