Diserbo a Napoli scontro su appalto da mezzo milione per il glifosato La denuncia | È vietato

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUnda quasidi euro, per diserbare le strade di. E unamolto circostanziata degli ambientalisti: “Useranno il, ma in Italia èperché pericoloso”. È alta tensione sulla decisione di Asia, la partecipata comunale dell’igiene urbana. L’azienda difende la scelta, giurando su liceità e sicurezza. Intanto la rete sociale Nobox–diritto alla città, dopo aver sollevato il caso, scrive al Comune di. Si chiede se sia al corrente della vicenda. “Se non lo è – domanda la lettera -, come è possibile che tale decisione sia stata presa senza che l’amministrazione comunale ne fosse a conoscenza? Quali iniziative intende intraprendere a tutela della salute pubblica?”. Il documento è indirizzato al sindaco Gaetano Manfredi e all’assessore al ramo, Vincenzo Santagada, e per conoscenza all’Asia.