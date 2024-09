Dalla Turchia | Besiktas in pressing per Mario Rui Il club turco ci prova con una nuova offerta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilintensifica i contatti con il Napoli perRui, con una proposta imminente e un’economica simile a quella attuale. Il calciomercatosta vivendo una frenetica fase finale e, come riporta la testata turca Fanatik, ilsta intensificando i contatti con il Napoli per cercare di assicurarsiRui. L’interesse deldi Istanbul per il terzino sinistro portoghese si sta facendo sempre più pressante, con l’obiettivo di concludere l’affare prima della chiusura del mercato, prevista tra due giorni. Durante l’ultima sessione di mercato, il Napoli ha effettuato una significativa purga di esuberi, liberandosi di giocatori non ritenuti utili dal tecnico Antonio Conte. Tuttavia, nonostante i tentativi, Giovanni Manna, Direttore Sportivo delpartenopeo, non è riuscito a piazzareRui.