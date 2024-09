Cybersecurity 14 milioni alla Campania | il triplo di Lombardia e Veneto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “La Regioneha avuto un finanziamento di 14di euro per la, cioè abbiamo avuto ildei finanziamenti della, del, dell’Emilia Romagna per il progetto di sicurezza informatica dei servizi sanitari e dei servizi amministrativi della regione. Oggi siamo all’avanguardia in Italia nel campo dell’informatizzazione della Regione”. A dirlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca intervenuto stamattina all’inaugurazione a Salerno, in via Antonio Amato 26 (zona industriale), di ITSVIL FACTORY, la nuova sede di ITSVIL, azienda leader nel settore dell’Information & Communication Technology, con oltre 170 addetti e partnership con alcuni dei principali player informatici a livello nazionale e internazionale.