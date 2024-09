Così le forze centriste potranno collaborare tra loro Scrive Bonanni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ogni volta che emergono difficoltà nel bipolarismo, alcuni ambienti politico-culturali mostrano interesse nel concepire un’alternativa. Tuttavia, non bastano le buone intenzioni, né nuovi soggetti con gli stessi opportunismi e manchevolezze del sistema che criticano. Parliamo della galassia delle presenze politiche e prepolitiche comunemente chiamate: cattoliche, socialiste, liberali. Queste rispecchiano le idee di una parte consistente degli elettori, ma laforza si disperde in tre direttrici finora votate a vicoli ciechi. Alcuni si turano il naso e si accomodano a sinistra o a destra tra mille tormenti; altri costituiscono formazioni politiche che vanno in rotta di collisione con altre di simile cultura per contendersi l’egemonia di un’area ancora da costruire; altri ancora sono rappresentati da elettori sfiduciati sulle sorti future.