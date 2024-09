Continua il pressing sull’azzurro il Napoli al lavoro per una cessione | l’incredibile destinazione!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ila lavorare sul mercato in uscita. Il club azzurro starebbe risolvendo diverse situazioni “delicate”. Sono ore calde in casasul fronte mercato. Il club azzurro, nonostante la sessione di calciomercato si sia conclusa,a lavorare su diverse situazioni molto delicate. Infatti, fin dall’arrivo di Antonio Conte diversi calciatori son stati “costretti” a farsi da parte per fare spazio ai nuovi acquisiti. Le idee del tecnico son sempre state molto chiare, in quanto ha costruito un programma “ideale” per aprire un nuovo ciclo. All’interno di quest’ultimo, però, non ci sarebbero diversi azzurri che hanno contribuito a fare la storia del club. Naturalmente, il primo della lista è Victor Osimhen. Il nigeriano, però, non è l’unico della lista. Infatti, oltre all’attaccante ormai in forza al Galatasaray, ci sarebbe un altro “problema” tra le file azzurre.