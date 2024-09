Commissione cinema Giuli Rivedrò le nomine di Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ci tengo a sottolineare che non mi sento affatto offeso dall’azione e dalle scelte dell’ex ministro Gennaro Sanano, che mi ha preceduto, ma è proprio tale rispetto che mi induce a dirvi che io per primo, a poche ore dal mio insediamento, venerdì scorso, mi sono posto alcuni degli interrogativi che voi adesso mi avete rivolto, traendo, evidentemente, conclusioni differenti dalle vostre. A tale proposito e prima di entrare nel merito, posso comunque anticiparvi che lasu cui oggi stiamo discutendo è oggetto, in queste ore, di una mia attenta verifica e revisione”.Così al question time alla Camera il ministro della Cultura, Alessandro, rispondendo alla domanda se intenda confermare lefatte dal suo predecessore dei collaboratori che comporranno lache deciderà quali film potranno essere finanziati con contributi pubblici.