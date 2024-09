Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pechino, 11 set – (Xinhua) – Ildida parte delle societa’ cinesi quotate nelle A-ha raggiunto un livellonei primi otto mesi di quest’anno, secondo i dati della China Securities Regulatory Commission. Talecostituisce uno strumento importante per le societa’ quotate per mantenere il valore aziendale, ricompensare gli investitori e ottimizzare la struttura azionaria. Nel periodo, circa 1.900 societa’ quotate nelle A-hanno effettuato riacquisti di, per un valore aggregato superiore a 130 miliardi di yuan (circa 18,26 miliardi di dollari), raggiungendo cosi’ un massimo storico. Al contempo, i principalisti delle societa’ quotate nelle A-hanno aumentato le loro partecipe sono stati pagati piu’ dividendi.