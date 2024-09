Chiambretti provoca la sinistra e annienta Schlein | Boccia una segretaria Pd migliore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pieropunge il Pd e lo fa usando l'ironia sul caso-Sangiuliano. “Mi sembra che Maria Rosariastia facendo un'operazione molto importante. Io la candiderei adel Pd, perché ha fatto vacillare più lei il governo di quanto abbia fatto lanell'ultimo anno”, le parole pronunciate dal conduttore televisivo nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di ‘Donne sull'orlo di una crisi di nervi', in onda dal 12 settembre in prima serata su Rai 3 per 6 puntate, programma di 'infotainment' che mette al centro l'universo femminile con un tocco d'ironia, comicità e intrattenimento. In particolarerispondeva a chi gli chiedeva se cercherà di portare nel programma l'imprenditrice campana coinvolta nel caso Sangiuliano: “È un personaggio pericoloso ma molto interessante.