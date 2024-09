Che uomo sei vergogna Choc a Temptation Island il fidanzato fa infuriare il pubblico | Cacciato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il “viaggio nei sentimenti” diè ripartito con l’edizione di settembre, e come sempre, il tema dominante resta lo stesso: corna, tradimenti e balli in costume. Sembra che nulla sia cambiato, nemmeno il cast, che secondo molti utenti del web, sembra quasi una replica della precedente edizione. In particolare, la coppia formata da Titti e Antonio ricorda molto Alessia e Lino della scorsa stagione. Fin dalla loro presentazione, i fan hanno notato una somiglianza inquietante, e ora che li conosciamo meglio, sembra davvero che stiano seguendo lo stesso copione. Il conduttore Filippo Bisciglia ha accolto le sette nuove coppie, tutte alla ricerca di risposte per le loro relazioni traballanti. I video introduttivi lasciavano già presagire momenti surreali, e infatti, la prima puntata ha subito alzato i toni.