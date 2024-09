Bridgerton 4 | Netflix annuncia la nuova stagione della serie di successo Quando arriva in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mondo del gossip dell'alta società londinese sta per tornare a far parlare di sé.ha ufficialmenteto l'arrivoquartadi, lain costume che ha conquistato il pubblicono e internazionale. IldiinFin dal suo debutto,ha catturato l'attenzione degli spettatorini con la sua miscela di romanticismo, intrighi e costumi sontuosi. Le prime tre stagioni hanno registrato ascolti record sulla piattaforma streaming, confermando l'appetito del pubblico per le storie d'amore ambientate nell'Inghilterra del XIX secolo. Cosa sappiamo di4 Il protagonista: BenedictContrariamente alle aspettative, il protagonistaquartasarà Benedict, interpretato da Luke Thompson.