Berlinguer su Boccia | Voleva le domande E per la nomina bloccata dava la colpa alla moglie di Sangiuliano o ad Arianna Meloni

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Fin dal primo momento mi sono convinta che l’unico punto di contrasto fosse la mia indisponibilità a fornirle in anticipo e per iscritto leche le avrei posto“, Biancainterviene sul caso Maria Rosariache, all’ultimo momento, ha deciso di non parteciparepuntata di martedì di È sempre Cartabianca. La conduttrice fa presente anche che l’imprenditrice 41enne – al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni di Gennaroda ministro della Cultura – ha elencato una serie di ipotesi in meritosua mancata, compreso un “intervento di“. A quel punto la giornalista fa sapere di averle chiesto “quali prove potesse portare a sostegno di affermazioni così impegnative”.