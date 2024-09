Bambina intrappolata in auto | paura a Porta Romana

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Teramo - Un attimo di distrazione si trasforma in un incubo per una giovane madre e la sua, rimasta bloccata all'interno dell'a causa di un malfunzionamento della chiusura centralizzata. I fatti si sono svolti ieri mattina, in corso. La donna, dopo aver parcheggiato, si è allontanata dall'per pochi istanti, lasciando la piccola all'interno. Al suo rientro, però, ha la brutta sorpresa di non riuscire ad aprire le portiere: il sistema di chiusura centralizzata si era inceppato. Scatta l'allarme Preoccupata per la sicurezza della figlia, la madre ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che è riuscita a liberare lain pochi minuti. La piccola, pur spaventata dall'accaduto, non ha rito alcuna ferita.