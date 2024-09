Agatha All Along | i trailer internazionali svelano l’identità di Teen

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 11 settembre 2024)All: idiSe siete lettori di fumetti, allora è probabile che abbiate già capito che Joe Locke interpreterà quasi sicuramente Billy Kaplan/Billy Maximoff/Wiccan inAlldella Marvel Television. Ora, questo sembra essere stato confermato dai sottotitoli per le versionideldello show. Come puoi vedere qui, Locke è accreditato come “Billy”, il che significa che uno dei segreti peggio custoditi dei Marvel Studios è finalmente uscito allo scoperto. Perché il personaggio di Locke sia stato etichettato come “” è difficile da dire; alcuni potrebbero sostenere cheAllsi sta sforzando troppo di creare un senso di mistero simile a quello che circonda WandaVision, anche se è importante ricordare che molte delle persone che guardano questo show saranno fan/spettatori occasionali.