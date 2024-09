Addio a un anghiarese doc È morto Mario Guiducci colonna di Tovaglia a quadri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ANGHIARI Se n’è andato per sempre ieri all’età di 79 anni,, figura praticamente istituzionale per Anghiari. Le sue condizioni di salute si erano aggravate negli ultimi tempi e anche nel corso della recente edizione di "" gli amici con i quali aveva iniziato e condiviso la vincente avventura gli avevano inviato un caro e affettuoso saluto. Per la patria di Baldaccio è senza dubbio un grave lutto, perché assieme al personaggio – conosciutissimo anche in vallata - scompare un’altra importante memoria storica. Una carriera lavorativa alle Poste e Telegrafi (da tempo era in pensione) e tanto impegno su più versanti, dettato dal forte attaccamento al paese tipico dell’doc.