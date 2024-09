Venezia 81 tra premi collaterali e fuori concorso da Elio Germano a Luigi Comencini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Dei dorati red carpet percorsi dai Leoni vincitori si è già parlato ampiamente, e si tornerà a farlo quando tutti quei film passeranno in sala. Dal canto nostro proseguo con un’osservazione un po’ più trasversale sulla Mostra del Cinema di. Altri quattro titoli italiani, stavolta in ordine di uscita. Dal 5 settembre è in sala Taxi monamour dell’outsider Ciro De Caro. Con il precedente Giulia aveva intrapreso il suo percorso con la protagonista Rosa Palasciano, sbocciato con l’inaspettata candidatura ai David come Migliore attrice protagonista. Tornano aportando sotto al braccio la storia d’amicizia metropolitana tra due ragazze, una benestante e annoiata tra lavoretti e indecisioni, l’altra ucraina fuggita da un paese in guerra.