Va avanti il progetto per la realizzazione di un Parco delle Mura di Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 10 settembre 2024)– Unper undi. La giunta comunale, nella riunione che si è tenuta il 10 settembre, ha approvato infatti ildi fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di risanamento conservativo, rifunzionalizzazione e accessibilità per la fruibilità degli ex ufficio daziari, posti al piano terra all’interno della Porta Romana, per la cosiddetta Porta del. L’atto è stato proposto dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini. Il, per un importo di 250mila euro totali, ha ricevuto l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di, Arezzo e Grosseto.