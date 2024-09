Ue forte e coesa O non riuscirà a colmare il gap

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Il rapporto preparato da Mario Draghi per la Commissione Ue svolge un ragionamento semplice e lineare sul futuro dell’Europa. Dai dati emerge chiaramente che stiamo perdendo rapidamente posizioni nella competizione globale rispetto al resto del mondo e in particolare agli Usa e alla Cina. Se non correremo ai ripari rapidamente, le conseguenze si vedranno nel tenore di vita dei cittadini europei. È chiaro dove si deve intervenire: si tratta di sostenere e sviluppare le industrie basate su tecnologie di avanguardia, di investire nella produzione di energia a minori costi, di affrontare il problema della sicurezza dell’Unione potenziando e coordinando fra loro le imprese che si occupano di difesa.