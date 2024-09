Tutta la verità sulla foto diventata virale di Matt Damon e Jennifer Lopez che si tengono per mano a una festa a Toronto

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) C’è unanegli ultimi giorni. Che ritrae due personenella. Non c’è niente di romantico in quel gesto, eppure è unaincredibile. Perché ritrae un uomo e una donna che mai avremmo pensato di vedere in quella posa:. Siamo a, al Festival del cinema che, anno dopo anno, conquista sempre più importanza. E qui è stato presentato in anteprima mondiale Unstoppable. Dramma biografico sportivo diretto da William Goldenberg su Anthony Robles, campione di wrestling con una gamba sola. Prodotto dalla Artists Equity die Ben Affleck e dalla Nuyorican Productions di, il film vede, in un ruolo di supporto, anche la presenza di J.Lo.