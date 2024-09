Traffico Roma del 10-09-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare incolonnamenti dalla Casilina Ardeatina sia in carreggiata esterna che su quella interna rallentamenti e code in carreggiata esterna alla via Flaminia Aurelia per lavori eintenso è sul grande raccordo anulare ilè intenso è rallentato anche te laFiumicino e la Pontina su entrambe le carreggiate file di 6 km risultati Urbano della A24-teramo tra Tor Cervara la tangenziale est in direzione è proprio della tangenziale disagi per i lavori sulla tangenziale est tra Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo sta Mentre per ilintenso Ci sono code tra Batteria Nomentana & viale Castrense verso San Giovanni intenso è rallentato ilsulle consolari in accesso Nella Capitale con code segnalate sulla via Flaminia Grande Raccordo Anulare a via due ponti e sulla via ...