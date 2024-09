Sci di fondo per Therese Johaug impegno part-time in Coppa del Mondo Il mirino è puntato sulla 50 km dei Mondiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Mancano 80 giorni all’inizio delladeldi sci di. Siamo nel periodo di raccordo fra la preparazione estiva e i carichi autunnali, una fase cruciale per costruire la condizione atletica necessaria a eccellere durante l’inverno. Chi sta lavorando anche più duramente di altre è, decisasi a tornare in azione dopo aver annunciato il ritiro nel marzo 2022. La trentaseienne scandinava, per la verità, non aveva mai escluso la possibilità di un comeback, soprattutto di fronte alla prospettiva di disputare in casa i2025, destinati a svolgersi a Trondheim. Così, dopo tante remore, la fuoriclasse nordica ha sciolto qualsiasi riserva e gettato il cuore oltre l’ostacolo – forse più psicologico che biologico – rappresentato dalla pausa agonistica e dallo scenario di rimettersi in gioco.