SBK Garrett Gerloff | Trovato assetto che sta funzionando

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo attendeva da quasi due anni, ma alla fine tutti gli sforzi e i sacrifici sono stati ripagati. Garlettè uscito trionfante dalla gara 2 del gran premio di Francia di Superbike, grazie al terzo posto conquistato. Grande gioia anche in casa BMW che prima della scorsa domenica non aveva mai potuto festeggiare una salita sui gradini del podio. Le dichiarazioni del post gara sono state dunque tutte rivolte a questo e alla speranza di continuare a fare bene.: “Abbiamounche sta” Crediti foto: profilo Facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole riprese da World SBK: “In primis, auguro un pronto recupero a Toprak (Razgatlioglu), è un peccato non averlo avuto qui e ovviamente se ci fosse stato sarebbe stato molto più complicato salire sul podio ma l’ho portato a casa.