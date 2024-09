Pugni e sputi su un volo Ryanair | arrestato un passeggero ubriaco Fermata anche la moglie | Era scalza e scontrosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Unturbolento, quello partito da Mster e diretto a Ibiza. Ma che ha fatto una tappa, non prevista, a Tolosa, in Francia. Il motivo? Un viaggiatoree molesto. A riportare la notizia è il Mster Evening News, che raccontadi un’enorme rissa che si è scatenata durante ilFR2626 dello scorso 8 settembre. Ilinglese, infatti, avrebbe passato la prima ora del viaggio tra fiumi di vodka liscia, cominciando così ad avere atteggiamenti scortesi nei confronti degli altri passeggeri. Alle richieste dell’equipaggio di, poi, l’uomo avrebbe risposto con un colpo al viso di un assistente, salvo poi dirigersi violentemente verso un altro membro della troupe di bordo. E, infine, avrebbesputato addosso a una passeggera. Un comportamente litigioso che oltre a non essere piaciuto ai passeggeri non è stato apprezzato nemmeno dall’equipaggio.