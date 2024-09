Onore alla protesta civile dei tifosi italiani contro Israele

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set – Qualcuno li ha già accusati di antisemitismo – come al solito – ma la realtà è che launo Stato e la sua politica è lecita e purevole. La campagna demonizzatrice “completa” però, stranamente, ancora non è partita. Finora il gesto è stato definito in modo abbastanza “neutro” dstampa mainstream. Il gesto è quello deiche voltano le spalle all’inno nazionale diin segno di. Non dicono niente. Non fischiano. Esibisbono quella proverbiale noncuranza che è la migliore versione del disprezzo. Sì, è possibile non rispettare la condotta di una Nazione Non solo è possibile, ma anche lecito non rispettare la condotta di un Nazione. Condotta barbara e indifendibile, come quella diin Medio Oriente. Non si è neanche fischiato l’inno nazionale, per l’appunto. Ci si è girati di spalle, in segno di dissidenza profonda.